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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتصار السيسي مهنئة المصريين بشهر رمضان: ربنا يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر

صدى البلد

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية المصريين بمناسبة رمضان قائلة: نحمد الله على قدوم شهر رمضان، شهر الخير والرحمة. وأدعو الله في هذا الشهر المبارك، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير.

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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تبوك للتهنئة بحلول شهر رمضان

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أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد منصور

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، الذي قدم التهنئة للرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ثمن الاتصال معرباً من جانبه عن خالص تمنياته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والازدهار بمناسبة الشهر الكريم.

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