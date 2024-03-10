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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين صبرى تستكمل تصوير مسلسل "رحيل" بالإسكندرية .. صور

صدى البلد

تواصل الفنانة ياسمين صبرى تصوير مسلسل “رحيل” فى إسكندرية والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

ونشرت ياسمين صبرى صور من كواليس المسلسل بالإسكندرية عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكشفت الشركة المنتجة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، عن البرومو الرسمي لمسلسل “رحيل” بطولة ياسمين صبري ، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني2024.

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه فى موسم رمضان 2024 والذى يحمل اسم رحيل.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين وهو مسلسل مكون من 15 حلقة ومن إخراج إبراهيم فخر.

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب " .

أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا .

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

احمد صلاح حسني أحمد مجدى الفنانة ياسمين صبري رحيل

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