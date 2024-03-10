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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان بالحرم المكي

المسجد الحرام
المسجد الحرام

يقدم موقع صدى البلد، بثاً مباشراً، لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، في أول ليلة من ليالي رمضان 2024 /1445هـ.

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وأدي اكثر من مليون زائر صلاة التراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام، وسط خدمات خاصة للمعتمرين وزائرين بيت الله الحرام.

وتوافد المئات من المصلين على المساجد في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، لأداء صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان المبارك.

وأعلنت دار الإفتاء السعودية أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدًا الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ.

موعد صلاة التراويح

وبدأت صلاة أول تراويح في شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أداء صلاة العشاء.

وذكرت دار الإفتاء أن صلاة التراويح تبدأ من بعد صلاة العشاء، حتى آذان الفجر في كل ليلة.

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