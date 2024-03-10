عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال ساحر. خطيبة نجم الأهلي تلفت الأنظار بإطلالة راقية| شاهد

سلمي صقر
سلمي صقر

تحرص سلمى صقر، خطيبة مروان عطية نجم النادي الأهلي مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت سلمي صقر بإطلالة ساحرة، مزجت بين الاحتشام والرقي في آن واحد، حيث ارتدت توب أنيق باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية؛ فوضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء، واللون الأحمر في الشفاه.

الأهلي بطلا لكأس مصر

توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما  الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلى فى التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٢١٤٩٥١
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٢١٤٩٥١
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٥٢٠
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٥٢٠
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٤٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٤٤٣
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٤٢٤
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٤٢٤
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٣١٥
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٣١٥
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢١١٢
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢١١٢
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٠٥٢
IMG_٢٠٢٤٠٣١٠_٠٥٢٠٥٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

دعاء نية الصيام.. اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كاملا

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة

الزيت والأرز.. التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع.. فيديو

بابا الفاتيكان يطالب أوكرانيا بالاستسلام لروسيا.. ما السر؟

دولة عربية جديدة تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

فيديو

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

لأول مرة محمد رحيم يكشف كواليس بدايته مع عمرو دياب بواسطة حميد الشاعري |خاص

زوجته كشفت السر.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد السقا

التوقيت الصيفي.. موعد التطبيق وهل تتغير الساعة في رمضان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ