جمال ساحر. خطيبة نجم الأهلي تلفت الأنظار بإطلالة راقية| شاهد

تحرص سلمى صقر، خطيبة مروان عطية نجم النادي الأهلي مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت سلمي صقر بإطلالة ساحرة، مزجت بين الاحتشام والرقي في آن واحد، حيث ارتدت توب أنيق باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية؛ فوضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء، واللون الأحمر في الشفاه.

الأهلي بطلا لكأس مصر

توّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلى فى التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.