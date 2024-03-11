مصر للطيران توقع بروتوكولا مع فودافون بيزنس لتوفير الخدمات الصحية على رحلاتها

وقعت شركة مصر للطيران، بروتوكول تعاون مع ڤودافون بيزنس، للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفى مصر للطيران، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد على متن رحلاتها، وذلك اعتمادًا على الحلول الرقمية المتطورة للشركة. يمثل هذا المشروع إنجازاً جديداً لڤودافون بيزنس يعمل على تعزيز مكانتها كشريك رقمي لتوفير حلول متكاملة لمنظومة الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، ومحمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال لشركة ڤودافون مصر، وذلك بحضور المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر والمهندس ياسر محمد عمران رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران ومجموعة العمل المنفذة للمشروع من كلا الطرفين.

أشاد الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بالشراكة مع ڤودافون مصر لتطبيق أنظمة معلومات صحية متطورة (HIS) في مستشفى مصر للطيران وأشار بأن المشروع يدخل في إطار خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الشركة في جميع النظم العاملة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، كما ان المشروع يهدف الى تقديم خدمة صحية متطورة لجميع العاملين والمواطنين المترددين على المستشفى من خلال تشغيل أفضل النظم العالمية لإدارة المستشفيات.

يأتي هذه التعاون تأكيدًا على أهمية التحول الرقمي في قطاع حيوي مثل قطاع الرعاية الصحية، وذلك لما له من تأثير واسع على المصريين ومنهم المرضى الذين سيحصلون على تجربة أكثر سهولة مع تقليل أوقات الانتظار، أما الفريق الطبي سيحصل على رؤية شاملة لسجلات المرضى والاستفادة من قواعد بيانات شاملة وموضحة لتفاعلات الأدوية الأفضل في المجال، بالإضافة إلى تمكين المستشفى من تحقيق وفورات في التكاليف وتحسين تحصيل الإيرادات، والاستخدام الأمثل للأدوية والحد من الاعتماد على الأوراق مما ينتج عنه تحسين كفاءة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بجوده تتماشى مع المبادرات الوطنية للرعاية الصحية.

وتعمل الحلول المبتكرة التي تقدمها ڤودافون بيزنس على توفير منظومة رقمية متكاملة لمستشفى مصر للطيران الرئيسي، بالإضافة لعيادتيْن تابعتين، والتي تضم أكثر من 350 سريرًا، تخدم عددًا كبيرًا من المواطنين بالإضافة للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، والجهات المتعاقدة مع المستشفى، ويهدف مشروع ميكنة العمل بالمستشفى إلى تعزيز تجربة المرضى وتمكين طاقمها من تقديم مستويات أفضل من الرعاية، كما تقدم ڤودافون بيزنس من خلال هذا التعاون خدمات الرعاية الصحية عن بُعد على متن جميع رحلات وطائرات مصر للطيران بشكل فوري لجميع الركاب.

وتتضمن خطة الميكنة والتحول الرقمي للمستشفى توفير ونشر مجموعة من الحلول المتطورة، التي تعمل على خلق نظام رعاية صحية أكثر كفاءة وفعالية، سيتم تنفيذ أنظمة معلومات صحية متطورة (HIS) ونظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لتسهيل إدارة البيانات والاتصالات بشكلٍ سلس، وسيتم إنشاء بيئة سحابية آمنة مخصصة للرعاية الصحية لضمان أداء مثالي وحماية عالية للبيانات الشخصية، يعمل المشروع على إدارة كافة أنشطة المستشفى من مشتريات وتنظيم جداول الأطباء وتوزيعهم، والربط بين كافة أقسام المستشفى ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والإحصائيات التي تُسهم في عملية البحث العملي وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية مع مراعاة حماية خصوصية بيانات المواطنين.

تعليقًا على ذلك، قال محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال لشركة ڤودافون مصر: "يسعدنا التعاون مع مستشفى مصر للطيران في هذا المشروع الهام ونحن في ڤودافون مصر نؤمن بأن التحول الرقمي هو محور أساسي في رحلتنا لتحقيق التطور والابتكار، ويشكل القطاع الصحي أحد أهم القطاعات التي نسعى جاهدين لتحسينها، وتمكينها من الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا الرقمية، فقد تمكنا على مدار السنوات الماضية من شغل مكانة رائدة في التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية في مصر، حيث قادت الشركة اثنين من أكبر البرامج على مستوى الجمهورية، وهما برنامج التأمين الصحي الشامل وبرنامج مستشفيات الجامعات المصرية، وهو ما مكننا من المساهمة في تحقيق تأثير إيجابي في مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من 15مليون شخص سنويًا، بالإضافة لرفع كفاءة العمل والإنجاز في المستشفيات العامة وتسهيل مهمة العاملين في كافة أقسام هذه المستشفيات".

