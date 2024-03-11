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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لابس جلابية.. رامي يوسف يطالب بوقف إطلاق النيران في غزة بحفل الأوسكار

رامي يوسف
رامي يوسف

حرص الفنان الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف على التضامن مع القضية الفلسطينية على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024 الذي يشارك فيه بفيلمه poor things.

 

 

وارتدى رامي يوسف إطلالة غريبة “جلابية” على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار، وقال في تصريحات لمجلة فارايتي إنه يطالب بوقف إطلاق النيران وفك الحصار على أهل غزة. 

 

 

 

حفل الأوسكار 

 

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار السينمائية في نسخته الـ 96، وسط حالة من الزخم والتوقعات العالية لحدث ممتع مليء بالفقرات المميزة. 

 

من المتوقع أن يسيطر فيلم كريستوفر نولان الملحمي Oppenheimer على قائمة جوائز الأوسكار، بعدما نال 13 ترشيحا وتفوق في قوائم الترشيحات.

 

ورغم حصول فيلم باربي على 8 ترشيحات فقط، إلا أن الآمال عالية تجاهه، وسيحظى أبطاله بتحية خاصة على مسرح الأوسكار الليلة، ويقدم نجمه ريان رينولدز أغنيته الشهيرة من العمل الذي قدم فيه شخصية كين.

 

يكرم حفل الأوسكار نجوم هوليوود الأفضل خلال العام السابق منذ عام 1929، وتقوم أكاديمية فنون وعلوم الصور التي مقرها لوس أنجلوس كل عام بطرح قائمة ترشيحات واختيار الفائزين من خلال تصويت أعضائها في 20 فئة منها أفضل فيلم وممثل وممثلة. 

وتجتذب جوائز الأوسكار الأنظار كل عام، ويتصارع الممثلون على ضم التمثال الذهبي الشهير لقائمة تكريماتهم، ومن يحصل عليها يعتبر نفسه وصل إلى أقصى طموحاته حتى يكررها مرة أخرى. 


 

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