جيمي كيميل يرحب بالكلب ميسي ويسخر من طول مدة الأفلام بحفل الأوسكار

رحب جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار بالكلب ميسي بطل الفيلم المرشح ضمن قائمة الأفضل Anatomy of a Fall الذي نال العديد من الإشادات هذا العام، وأثنى ساخرا على قدراته التمثيلية.

#Messi from #AnatomyofaFall makes his #Oscars debut following reports that he wasn't invited to the ceremony pic.twitter.com/HD1kZc0Ghx — The Hollywood Reporter (@THR) March 10, 2024

وحرص جيمي كيميل على إضفاء لمسة من البهجة والسخرية في فقرته الافتتاحية وسخر من طول مدة أفلام هذا الموسم خاصة Killers of the Flower Moon.

وقدم جيمي كيميل تحية لصناع الأفلام المرشحة خاصة فيلم باربي ومخرجته التي أعادت إحياء قصة أشهر عروسة في تاريخ الألعاب.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية.

حرص جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار على إضفاء حالة من البهجة والسخرية، واصطحب معه حيوان صغير على المسرح لمداعبة نجوم هوليوود.