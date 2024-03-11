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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جيمي كيميل يرحب بالكلب ميسي ويسخر من طول مدة الأفلام بحفل الأوسكار

الكلب ميسي
الكلب ميسي

رحب جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار بالكلب ميسي بطل الفيلم المرشح ضمن قائمة الأفضل Anatomy of a Fall الذي نال العديد من الإشادات هذا العام، وأثنى ساخرا على قدراته التمثيلية. 

 

 

وحرص جيمي كيميل على إضفاء لمسة من البهجة والسخرية في فقرته الافتتاحية وسخر من طول مدة أفلام هذا الموسم خاصة Killers of the Flower Moon.

 

وقدم جيمي كيميل تحية لصناع الأفلام المرشحة خاصة فيلم باربي ومخرجته التي أعادت إحياء قصة أشهر عروسة في تاريخ الألعاب. 

 

 

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس. 

 

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية. 

 

 

حرص جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار على إضفاء حالة من البهجة والسخرية، واصطحب معه حيوان صغير على المسرح لمداعبة نجوم هوليوود. 

جيمي كيميل Anatomy of a Fall Killers of the Flower Moon Hollywood توزيع جوائز الأوسكار

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