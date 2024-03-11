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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

تحذير لمرضى السكر|3 علامات تستوجب الإفطار فورًا في رمضان.. احرص على مراقبة جسدك بعناية

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في كل عام، مع بداية شهر رمضان الكريم، يتجدد الحديث حول إمكانية صوم مرضى السكر والضوابط التي يجب عليهم اتباعها. ولأن صوم رمضان يشكل تحدياً إضافياً لمن يعانون من مرض السكر، فإن فهم الأمور بشكل صحيح واتباع الإرشادات المناسبة يعدان أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على صحة المريض. في هذا السياق، سنقدم دليلاً شاملاً يساعد مرضى السكر في فهم كيفية التعامل مع صيام شهر رمضان بشكل آمن وصحي.
 

رمضان السكر شهر صوم الوجبات الصيام

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