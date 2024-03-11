فيفي عبده تطلب الدعاء من جمهورها في شهر رمضان المبارك

نشرت الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، مقطع فيديو لها تهنئ فيه جمهورها وتطلب منه الدعاء كثيراً وبكل ما يتمنى في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

قالت الفنانة فيفي عبده إنها أصبحت تنزعج من كثرة التدخل فى حياتها الشخصية، والسؤال دائمًا عن عدد زيجاتها.

وأضافت فيفي عبده فى تصريحات إذاعية، أنها لا تحب التدخل فى حياتها الخاصة لأنها لا تخص أحدًا، ولا تقبل بالأسئلة التى تخرج عن إطار عملها أو الأشياء التى تفتخر بها دائمًا.

وتابعت فيفي عبده: مش حلو أبدًا الأسئلة دى وحاجة سخيفة جدًا، ودي حياتي الخاصة أتجوزت أمتي ملكش دعوة، اسألني عن ولادي أو شغلي والحاجات اللى بفتخر بيها، حتى تبقي أسئلة جديدة.