ادخلوا رمضان بقلوب تستحق رضا الله.. اللاعب أحمد فتحي يوجه رسالة للجماهير

نشر اللاعب الكبير أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب فتحي: كل عام وأنتم بخير...أدخلكم الله رمضان بقلوب تستحق رضاه..... وأخرجكم منه بصحائف ملاى بعطاياه... صوموا محتسبين... وقوموا محتسبين... وتذكروا : أن الله سبحانه أكرم من أن يعقد لكم سوق عطاء ثم يخرجكم منه فارغين... أو أن يفتح لكم أبواب جناته ولا يريد سكناكم فيها..... "والله يريد أن يتوب عليكم فتقربوا وتوددوا وتعبدوا وتذللوا واستبشروا... فوالله لو أسمعنا الله صوت نداء أسماء المعتوقين من النار كل يوم وليلة ما نامت لنا عين !! فلنتبادل الدعاء، وليملأ قلوبنا الرجاء، فإن ربنا والله أرحم مِنَّا بِنَا. رمضانكم رحمة وفرج ومغفرة بإذن الله.

يذكر أن فتحي على تواصل مستمر مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وكذلك سيد عبدالحفيظ وسامي قمصان وأن العلاقات بينهما طيبة.