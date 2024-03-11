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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة بدوية .. ميريهان حسين تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك

صدى البلد

نشرت الممثلة الشابة ميريهان حسين  خلال موقعها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها مرتدية ملك الألوان اللون الاسود وتهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان الكريم.

وكتبت ميرهان: رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله شهر خير وبركه واستجابة دعوات، تقبل الله منا ومنكم.

ويذكر أن ميرهان حسين تحدثت عن تفاصيل فسخ خطبتها، قائلة “أنا زي أي بنت كنت مخطوبة من سنة وفرحي كان في شهر فبراير اللي جاي، وأنا مش بحب أعلن كل حاجة في حياتي الشخصية، وأنا كنت مقررة إني هعلن في كتب الكتاب، والفرح ولكن اللي شغالين معايا في الوسط الفني عارفين الموضوع”.

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