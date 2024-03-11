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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر يوميا في رمضان

صدى البلد

يعد التمر من الأصناف الغذائية المهمة في رمضان حيث أن تناوله يوميا علي الريق له فوائد عديدة وقدم الدكتور صالح الفايدي اخصائي التغذية بعض الفوائد الصحية لتناول التمر يوميا علي الريق.


1. يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في علاج فقر الدم، مثل:
الحديد: يساعد الحديد في تكوين الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.
فيتامين ب 6: يساعد فيتامين ب 6 في امتصاص الحديد.
حمض الفوليك: يساعد حمض الفوليك في تكوين خلايا الدم الحمراء.
النحاس: يساعد النحاس في امتصاص الحديد وتكوين خلايا الدم الحمراء.


2.أظهرت دراسة نُشرت عام 2015 في مجلة "Journal of Nutrition and Metabolism" أن تناول 3 تمرات يومياً لمدة 12 أسبوعاً ساعد على زيادة مستويات الهيموجلوبين لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.


3.أظهرت دراسة نُشرت عام 2017 في مجلة "Nutrition and Health" أن تناول التمر ساعد على تحسين وظائف الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

الفوائد الصحية لتناول التمر ماذا يحدث للجسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد علاج فقر الدم تناول التمر

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