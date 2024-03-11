مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم الأثنين، العديد من المباريات والمواجهات الهامة بالدوريات المختلفة أبرزها لقاء تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي..
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11 مارس 2024 والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي:
تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
الدوري الإسباني:
ألميريا ضد إشبيلية - الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
الدوري الإيطالي:
لاتسيو ضد أودينيزي - الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.
دوري أبطال آسيا:
النصر ضد العين - الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
الدوري المصري:
الاتحاد السكندري ضد فيوتشر - الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.