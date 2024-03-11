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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة لذوي الهمم على مستوى الجمهورية

الطلاب الفائزون
الطلاب الفائزون

فاز أبناء جامعة المنصورة من ذوي الهمم في مسابقة " معاً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام " بالثلاث مراكز الأولى ، حيث فاز بالمركز الأول الطالب  توني ناجي مجدي  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، وفازت بالمركز الثاني سعاد سمير أحمد - باحثة الماجستير بكلية التربية، وفازت بالمركز الثالث  زينب صبري عبد الحليم - باحثة الدكتوراة بكلية الأداب  وذلك في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة و الذي يقوم

 المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة بتتفيذه  بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية،  وبالشراكة مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية .

وتأهل للفوز ضمن العشرة الأوائل كأفضل تقارير بحثية كل من : جنات معوض عبد الخبير  باحثة الدكتوراة بكلية الآداب ، الطالب محمود هشام فرج الفرقة الرابعة كلية الحقوق .
وتقدم  الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة بخالص التهنئة للطلاب الفائزين فى المسابقة  الذين استطاعوا أن يحققوا نجاحاً كبيرًا  فى المسابقة تحت إشراف الدكتورة نيڤين عبد الخالق مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة واستشاري الدمج بالمشروع ومدرب الفريق.

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الالمانية للتعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة الحكومة الإلكترونية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جامعة المنصورة رئيس الجامعة لأشخاص ذوي الإعاقة معهد القومي للحوكمة وزارة التخطيط مستوى الجمهورية من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية المعهد القومى للحوكمة

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