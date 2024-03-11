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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لحظة غضب يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد طرحه بساعات

صدى البلد

تمكن مسلسل لحظة غضب من بطولة الفنانة صبا مبارك من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it ، بعد ساعات من طرح الحلقة الأولى من العمل. 

واحتل مسلسل لحظة غضب المركز الاول ضمن قائمة  المسلسلات الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرح اولي حلقاته بشكل حصري علي cbc . 
 

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في مسلسل لحظة غضب، تجسد صبا شخصية يمنى، طباخة خجولة ومتواضعة، تبدو خاضعة للظروف والأشخاص من حولها. تظهر يمنى بشكل غير واثق من نفسها، تتحدث بصوت خافت وتظهر سذاجة وبلاهة في تفاعلاتها مع الآخرين، خاصة مع زوجها الذي يجسده النجم محمد فراج، والذي يعاملها بتحكم شديد.

 

مسلسل لحظة غضب مسلسل دراما لايت مكون من 15 حلقة، يدور حول يمنى الطاهية التي تعاني من سيطرة زوجها النرجسي وتحكمه في كل شئ من حولها، فتقرر أخذ منعطف آخر في حياتها، المسلسل من إنتاج منصة Watch It الأصلية، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك كل من محمد شاهين وعلي قاسم، سارة عبد الرحمن، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل لحظة غضب محمد فراج عبد العزيز النجار الفنانة صبا مبارك لحظة غضب

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