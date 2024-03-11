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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لا توجد شبهة.. كواليس دهس قطار العياط لشاب على القضبان

صدى البلد

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع شاب صدمه قطار في العياط.

وقال شهود العيان، أنهم فوجئوا باصطدام القطار بالشاب، مما أسفر عن وفاته.

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وصرحت النيابة بدفن الشاب.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم التوصل لهوية الضحية، وتبين أنه شاب، لقى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، ونقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

العياط مصرع شاب شبهة جنائية النجدة

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