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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة حلوان: تعديل الجداول الدراسية طوال الشهر الكريم لتناسب الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشف الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية هندسة المطرية بـ جامعة حلوان، تفاصيل نظام الدراسة في شهر رمضان المبارك، حيث  تم تعديل مواعيد المحاضرات لجميع الفرق الدراسية المختلفة.

وأكد الدكتور عمرو عبدالهادي أنه تم إعلان الجداول للطلاب حتى يكونوا على علم به وألا يشعرون بالقلق.

 

 وأشار عميد هندسة حلوان  إلى أن الكلية  تسعي لتلبية احتياجات الطلاب، وتابع عميد الكلية  ان اليوم الدراسي طوال رمضان سوف ينتهي قبل موعد الإفطار بوق كافٍ حتى يستطيع الطلاب المغتربين العودة لمنازلهم.

 

 

وقد نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة بعنوان "كيف تبني مستقبلك دون مخاطرة؟ (الهجرة غير الشرعية)"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسني عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضرت في الندوة الدكتورة إيمان نصري، رئيسة قسم علم الاجتماع، حيث تناولت عدة محاور مهمة، منها مخاطر الهجرة غير الشرعية، وخيارات بديلة لها، وقصص نجاح لشباب اختاروا طرقًا آمنة لتحقيق أحلامهم.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش المفتوح حول الفرص المتاحة للشباب وأهمية تنمية المهارات، حيث أشاد المشاركون بأهمية هذه الندوات في توعية الشباب بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وتشجيعهم على البحث عن بدائل آمنة لتحقيق طموحاتهم.

وتؤكد إدارة الجامعة على أهمية مثل هذه الندوات التوعوية، حيث تعمل على تزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبلهم، وتحثهم على تنمية مهاراتهم واغتنام الفرص المتاحة في بلدهم لبناء مستقبل آمن وواعد.


 

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