وزير الرياضة يؤكد دعمه الكامل للمنتخبات المصرية بدورة الألعاب الأفريقية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تقف وتساند جميع المنتخبات المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية الحالية والتى تستضيفها غانا .

وأشار صبحي في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الدورة الحالية تعتبر خير إعداد لأبطال منتخباتنا القومية فى مختلف الألعاب للاستعداد للأولمبياد القادم والذي ينطلق يوليو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس ٢٠٢٤ .

وواصلت البعثة المصرية تحقيق الميداليات خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 66 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 36 ميدالية ذهبية و 14 ميدالية فضية و 16 ميداليات برونزية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي حيث تبتعد البعثة المصرية بفارق ٢٧ ميدالية متنوعة عن اقرب منافسيها شقيقتها الجزائر التى تأتى فى المرتبة الثانية برصيد ٣٩ ميدالية متنوعة.

ومازالت البعثة المصرية فى طريقها لحصد المزيد من الميداليات خلال الأيام القادمة التى ستشهد مزيد من المنافسات.