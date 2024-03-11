قبل مواجهة منتخب مصر.. براما تراوري مديرا فنيا جديدا لبوركينا فاسو

أصدر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم بياناً يعلن فيه تعيين المدرب الوطني براما تراوري مديرا فنيا جديد لمنتخب بوركينا فاسو، بديلاً لأوبير فيلود، قبل 3 أشهر من المواجهة المرتقبة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وتم تكليف براما تراوري بهذا المنصب بعد توديع المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 من دور الـ16 على يد المنتخب المالي.

منتخب بوركينا فاسو يشارك في مجموعة تصفيات كأس العالم مع منتخب مصر، ومواجهة المنتخبين مقررة في يونيو المقبل، إلى جانب إثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون وجيبوتي.

براما تراوري سبق له تدريب منتخب بوركينا فاسو للشباب، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل مع المنتخبات الوطنية في بلاده، ويأمل الاتحاد المحلي في أن يحقق نتائج إيجابية تحت قيادته خلال تصفيات كأس العالم.