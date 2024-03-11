كميات هائلة من المياه مخزنة في باطن الأرض .. تفاصيل مذهلة

يغطي الماء ما يقرب من ثلاثة أرباع سطح الأرض. ولكن كم من المياه مخبأة تحت الأرض في قشرة كوكبنا؟

وجدت دراسة أجريت عام 2021 ونُشرت في مجلة Geophysical Research Letters أن كمية أكبر من المياه مخزنة تحت الأرض في التربة أو في مسام الصخور - المعروفة بالمياه الجوفية - أكثر من المياه الموجودة في القمم الجليدية والأنهار الجليدية للأرض.

وقال جرانت فيرجسون، عالم جيولوجيا المياه الجوفية في جامعة ساسكاتشوان والمؤلف الرئيسي للدراسة التي أجريت عام 2021 ، لموقع "لايف سينس": "هناك ما يقرب من 43.9 مليون كيلومتر مكعب 10.5 مليون ميل مكعب من المياه في قشرة الأرض."

وبالمقارنة، فإن جليد القارة القطبية الجنوبية يحوي حوالي 6.5 مليون ميل مكعب (27 مليون كيلومتر مكعب) من المياه ؛ في جرينلاند ، حوالي 720.000 ميل مكعب (3 مليون كيلومتر مكعب) ؛ وفي الأنهار الجليدية خارج القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند ، 38.000 ميل مكعب (158.000 كيلومتر مكعب) ، كما أشارت دراسة عام 2021.

تظل محيطات الأرض أكبر خزان للمياه على كوكبنا ، حيث تحوي حوالي 312 مليون ميل مكعب (1.3 مليار كيلومتر مكعب) ، وفقًا لدراسة عام 2021.

وبخلاف المحيطات ، فإن المياه الجوفية هي أكبر خزان للمياه على مستوى العالم ، بحسب الدراسة.

وكانت دراسة أجريت عام 2015 ونُشرت في مجلة Nature Geoscience قد قدرت وجود 5.4 مليون ميل مكعب (22.6 مليون كيلومتر مكعب) من المياه الجوفية الضحلة - المياه الموجودة في верх 1.2 ميل (2 كيلومتر) من قشرة الأرض.

وفي المقابل ، أخذت دراسة عام 2021 في الاعتبار المياه الجوفية الموجودة ضمن الطبقة العليا التي يبلغ عمقها 6.2 ميل (10 كم) من قشرة الأرض ، كما قال فيرجسون.

يعود هذا التناقض إلى كيفية تركيز التقديرات السابقة للمياه الجوفية العميقة - التي تقع أسفل الطبقة العليا التي يبلغ عمقها 1.2 ميل من قشرة الأرض - على الصخور البلورية ذات المسامية المنخفضة فقط ، مثل الجرانيت.

وشملت دراسة عام 2021 الصخور الرسوبية التي تكون أكثر مسامية من الصخور البلورية.

بشكل عام ، ضاعفت دراسة عام 2021 أكثر من الضعف كمية المياه الجوفية التي يُعتقد أنها موجودة على عمق يتراوح بين 1.2 و 6.2 ميل تحت سطح الأرض - من حوالي 2 مليون ميل مكعب (8.5 مليون كيلومتر مكعب) إلى 4.9 مليون ميل مكعب (20.3 مليون كيلومتر مكعب).

ويعتبر هذا التقدير الجديد يقارب تقريبًا الـ 5.7 مليون ميل مكعب (23.6 مليون كيلومتر مكعب) التي حسبوها للمياه الجوفية الضحلة.

وأشار فيرجسون إلى أن القشرة عادة ما تكون بسمك يتراوح بين 19 و 31 ميلاً (30 إلى 50 كيلومتر) - وهي أكثر سمكًا بشكل ملحوظ من عمق 6.2 ميل الذي أخذته دراسة عام 2021 في الاعتبار. لقدركزوا على القشرة العليا لأنها هشة نسبيًا وبالتالي تحتوي على صخور متصدعة يمكنها بدورها احتواء المياه.

وأضاف أنه أسفل حوالي 6.2 ميل ، تصبح القشرة أقل مسامية على الأرجح واحتمالية احتوائها على مياه تقل.

تستخدم المياه الجوفية الضحلة ، وهي في الغالب مياه عذبة ، للشرب والري. في المقابل ، فإن المياه الجوفية العميقة مالحة ولا يمكنها الدوران أو التدفق إلى السطح بسهولة ، مما يقطعها إلى حد كبير عن بقية مياه الكوكب ، كما أشار فيرجسون.