أمير كرارة: المسلسلات التركية ناجحة والدراما المصرية أفضل

حل الفنان أمير كرارة ، ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة " القاهرة والناس".

وأكد الفنان أمير كرارة، أن المسلسلات التركية ناجحة ولكن الدراما المصرية أفضل بكثير، منوهًا بأن المسلسل التركي جيدة جدًا ولكن طول الحلقات كبيرة جدًا، قائلا: "بزهق من التطويل في المسلسل.. بشوف المشهد من أوله وأمشي معاه للأخر".

وقال أمير كرارة :" الدراما المصرية سريعة وبها العديد من الأحداث والخط الدرامي جيد، مشددًا على أن الدراما اللبنانية أحدثت طفرة خلال الفترة الأخيرة وحققت نجاحات كبيرة جدًا، موضحًا أن دبلجة المسلسلات مسئولية بيع أو توزيع، مشاركة الدراما المصرية في الخارج بالصور والإنتاج الجيد ستحقق نجاحات كبيرة جدًا.

وشدد أمير كرارة، على أنه سعيد من السيطرة على الدراما بشكل إيجابي، منوهًا بأن المناطق الشعبية في مصر شكلها جيد وبدأنا نبتعد عن دور البلطجي للمناطق الشعبية.