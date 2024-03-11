استعدادا لدورة الإمارات.. منتخب مصر يبدأ معسكر مارس بعد غد

يبدأ منتخب مصر الأول معسكره، بعد غد، الأربعاء 13 مارس، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، التي سيتخللها مباراتين وديتين للمنتخب.

ويترأس محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعثة منتخب مصر، في رحلتها إلى الإمارات يوم 17 مارس، لخوض بطولة ودية بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس ونيوزيلندا.

ويواجه منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن نظيره النيوزيلندي، في الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري، بينما يلعب المنتخب التونسي أمام نظيره الكرواتي، ويلتقي الخاسران من المواجهتين في الخامس والعشرين من مارس، قبل مواجهة الفائزين في اليوم التالي، في ختام بطولة الإمارات الودية.