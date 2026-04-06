مزيكا في الأنفاق| وزارة الثقافة ترسم البهجة على وجوه ركاب المترو

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على موضوع تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية داخل محطات المترو خلال شهر إبريل، بالتعاون مع وزارة الثقافة وبتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، إن هذه الفكرة مبهجة وجميلة وتسهم في إعادة مجموعة من الثقافات لا يعرفها الكثير من أبنائنا وهي فرصة نرجع تاريخنا .

وتوجهت مفيدة شيحة بالشكر الي وزارتي الثقافة والنقل لتنفيذ هذه الفكرة.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"كل يوم اربعاء سيكون في عرض في محطة مترو يعبر عن ثقافة المصريين ويلا استمتعوا بالفن وخلي المزيكا تغسل الهموم ويارب كل ايامنا بهجة وسعادة".

وقد انطلقت فعاليات هذا البرنامج يوم الأربعاء 1 إبريل بمحطة إمبابة، من خلال عرض فني لفرقة سمسمية، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

ويشهد الأربعاء 8 إبريل عرضًا للعرائس بمحطة العباسية، في التوقيت نفسه من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

وفي الأربعاء 15 إبريل، تستضيف محطة جامعة القاهرة عرضًا غنائيًا للتراث الشعبي، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

كما تقام فعاليات معرض فني بمحطة صفاء حجازي يوم الإثنين 20 إبريل، ويستمر لمدة أسبوعين.

وتتواصل الأجندة يوم الأربعاء 22 إبريل بعرض غنائي لذوي القدرات الخاصة بمحطة ناصر، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

وتُختتم الفعاليات يوم الأربعاء 29 إبريل بمحطة هليوبوليس، من خلال عرض فني يقام في الفترة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

