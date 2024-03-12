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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جماهير الاتحاد تتجمع أمام المستشفى للاطمئنان على لاعب فيوتشر أحمد رفعت

صدى البلد

تجمعت جماهير الاتحاد السكندري أمام أحد المستشفيات المتواجد به لاعب فيوتشر أحمد رفعت؛ للاطمئنان عليه، بعد سقوطه مغشيا عليه في مباراة فريقها أمام مودرن فيوتشر.

ونقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الاسكندرية؛ عقب سقوطه خلال لقاء فريقه والاتحاد السكندري، على الأرض مغشيا عليه.

وفور نقل اللاعب أحمد رفعت للمستشفى؛ جرى وضعه على جهاز التنفس وإجراء صدمات للقلب، بعد حدوث هبوط في الدورة الدموية.

وتشير الأنباء الأولية لاستقرار حالة اللاعب حتى الآن بعد استجابته للإسعافات التى أجريت له إلى الآن.

وأعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر "مغشيا عليه" خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في لحظات تقطع الأنفاس.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر مغشيا عليه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل السلبي".

الاتحاد السكندري أحمد رفعت الناقد الرياضي مودرن فيوتشر مباراة مودرن فيوتشر

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