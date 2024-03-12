«كانت أُوفَر».. مادلين طبر تشن هجوما على بسمة وهبة (ما القصة؟)

علقت الفنانة مادلين طبر، على هجوم الإعلامية بسمة وهبة عليها بعد تصريحاتها في المهرجان القومي للمسرح، والتي تحدثت خلالها عن الفنان الكبير عادل إمام، قائلة: "هي حرقت نفسها.. وما كانش ليه لازمة اللي هي عملته.. كان أوفر".

وأوضحت الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنها تعتبر الترند ميت لم يتم دفنه وليس له أي ثقل، وتعيش يوما أو أكثر ويتم دفنها، وما هي سوى مجرد فقاعة وتنتهي، مشيرة إلى أن المجتمع السبب في تدني مستوى التريندات.

وأضافت الفنانة مادلين طبر، أن الإعلامي له سقف موضوعي، والانفعال الأوفر؛ تمثيلية سخيفة، ولازم يكون عندك حدود".