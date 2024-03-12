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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مادلين طبر: تسويق الفنان لنفسه تلت نجاحه.. مثل تامر حسني وعمرو دياب

صدى البلد

شنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، هجوما حاد على بعض الفنانين، لافتة إلى أن هناك بعض زملائها الفنانين يدفعون الأموال لتسويق أعمالهم الدرامية والسينمائية.

 

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وكشفن الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن سبب ابتعادها عن الفن، موضحة أن الدراما اللبنانية تتقدم أحصنة السباق الأولى في موسم رمضان الحالي، ولكن هناك شركتين إنتاج في لبنان  يسيطران على سوق الدراما معقبة: "ربما أكون أنا مش على هواهم".

 

تابعت الفنانة مادلين طبر، التسويق مش غلط ولا عيب بالعكس ده تلت النجاح مثل ما فعله تامر حسنى وعمرو دياب، ولكن بعض الفنانين بيدفعوا فلوس على حاجات هبلة عشان يتصدروا الترند"، مضيفة: المخرج أبو دم خفيف اللي بيعلم الممثل إزاي يضحك مش موجود حاليا واختفى ولا يمكن للفنان الكوميدي أن ينجح إذا كان مخرج العمل دمه تقيل".

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