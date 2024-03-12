مش عجبك كلامي ليه.. رضوى الشربيني توجه رسالة قوية لـ أحمد مكي

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من مسلسل الكبير اوي 8، تداعب فيها أبطال المسلسل الفنان " احمد مكي"، والممثلة الشابة" رحمة أحمد".

وقالت رضوى خلال الصورة المنشورة: إي يا كبير .. مش عجبك كلام رضوى الشربيني ليه، براڤو مربوحة.

ويذكر أن مربوحة والتي تقوم بدورها رحمة أحمد بإعلانها إنها ستقوم بتنفيذ كل نصائح رضوى الشربيني في التعامل مع زوجها، بعد أن أعلن الكبير رفضه أن يتم الاحتفال بشم النسيم في الدوار أو خارجه، وذلك بعد أن اجربته على الاستيقاظ من النوم ليحتفل معها والخروج من المنزل، فردت عليه قائلة "متزعليش يا مربوحة ..ابسطي نفسك بنفسك، أقتضي بكلام رضوي الشربيني".

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية.

العمل من بطولة كلا من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.