چوري بكر: «مفيش ست ما بتاخدش بالها إنها بتتخان»

نشرت الفنانة جوري بكر، صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لأحدث إطلالاتها باللون الأسود، وعلقت عليها: “مفيش ست ما بتاخدش بالها إنها بتتخان.. مسار إجباري (سناء)”.

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول "عمر" الذي يؤدي دوره الفنان عصام عمر، وهو طالب جامعي، يفاجأ بعد وفاة والده، بوجود أخ غير شقيق له، وهو "حسين" الذي يجسد دوره أحمد داش، فيصاب بصدمة، لكنه يضطر أن يتعايش مع الواقع، ويعيش شقيقه الآخر نفس الصدمة، حيث لا يقبل أن يكون له شقيق.

وخلال المسلسل تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

وينتمى مسلسل مسار إجباري لأعمال الـ 15 حلقة التي تسيطر على أغلب مسلسلات رمضان، حيث تتماشى مع اهتمامات الجمهور، الذي يتجه للعرض على المنصات الإلكترونية.

مسلسل "مسار إجباري" من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجوري بكر، ونور محمود، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، وياسمينا العبد، ومعاذ نبيل، ومحسن منصور، وجهاد حسام، ونورين أبو سعدة، وإبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، من سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.