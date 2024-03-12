كل لحظة معاك كنز.. جوري بكر تحتفل بمرور 6 أشهر على ميلاد طفلها الأول

احتفلت الفنانة جوري بكر، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بمرور 6 أشهر على ولادة طفلها الأول "تميم".

ونشرت جوري بعض الصور لها بصحبة طفلها، وعلقت عليها: لا حاجة للشرح.. ستة أشهر سعيدة يا بطلنا الصغير.. لقد ملأت أيامنا بالضحك.. وكل لحظة معك كنز.. إليك أشهر عديدة من المغامرات الرائعة.. بابا وأنا فخورون بك جدًا".

وانضمت الفنانة جوري بكر إلى فريق عمل مسلسل "مسار إجباري"، وهو مكون من 15 حلقة، ويعرض الآن في الموسم الدرامي الرمضاني 2024.

ويضم مسلسل "مسار إجباري" عددا من الفنانين منهم: أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.