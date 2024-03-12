الملحن محمد رحيم يحتفل بعيد ميلاد زوجته مدربة الأسود

نشر الملحن محمد رحيم عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مقطع فيديو يتضمن بعض الصور تجمعه مع زوجته مدربة الاسود " أنوسة كوتة"

وكتب رحيم: عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي ربنا يحققلك كل أمنياتك وتبقى ألسنه اللى هتبدأ دي بدايه مرحله تحقيق كل حاجه بتحبيها وبتحلمي بيها ويديلك كل الخير والسعاده والصحه والحلاوه والجمال يا نصي الحلو يا أم كنز.

يذكر أن الملحن محمد رحيم تقابل مع الفنان حميد الشاعري عن طريق الصدفة أثناء فترة دراسته فى الجامعة ،وكان عمره 17 عامًا، وكان أيضًا فى هذا الوقت يتعاون مع الهضبة فى ألبوم “عودوني” .

ونال شهرة واسعة فى وقت قصير وطرح عدة أغاني فى نفس الموسم الذى كان يتواجد فيه أكبر النجوم مثل فارس ، إيهاب توفيق ، محمد فؤاد ، فارس ، خالد عجاج .