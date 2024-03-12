صلاح عبد الله: «أول مرة أفطر في رمضان من غير مراتي وبناتي»

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تجمعه مع فريق عمل مسلسل العتاولة.

وعلق صلاح عبد الله، على الصورة: أول مرة أفطر أول يوم رمضان من غير مراتي وبناتي، بس كله يهون لأجل العتاولة، ما هما بردو ولادي.. يا رب المسلسل يعجبكم.. من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان؛ لاستكمال التصوير .. دعواتكم".

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.