بدأ يفوق.. نادي فيوتشر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كشف أحمد شاكر المسئول الإعلامي بنادي فيوتشر عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت.

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري مع فيوتشر، سقوط أحمد رفعت مغشيًا عليه، دون أي تدخلات قبل أن يتم نقله للمستشفى.

وأعلن المسئول الإعلامي بنادي فيوتشر حالة أحمد رفعت وعبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال أحمد شاكر: «الحمد لله.. أحمد رفعت بدأ يفوق، ادعوا له ربنا يكمل شفاه على خير».

وتابع: «الفريق غادر إسكندرية وفي الطريق دلوقتي للقاهرة، ويرافق رفعت في المستشفى الطاقم الطبي وهيثم عرابي وجنش وعلي الفيل وإداريين الفريق».

واختتم مناشدًا المتابعين بالدعاء بالشفاء العاجل لأحمد رفعت.

وكان مصدر طبي بأحد مستشفيات الإسكندرية، قد كشف انه يرقد فيها أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر حاليًا، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعب، بعد تعرضه لإغماءة خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري.