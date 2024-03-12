اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة طرية ومرملة

إذا كنت تودين عمل حلويات في رمضان لذيذة وغير مكلفة نقدم لك اليوم طريقة عمل البسبوسة طرية ومرملة.

المقادير

٣ كوب من السميد

٣ كوب زبادى

١ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١ ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

١ كوب من السمن المذاب. او الذبدة

١ كوب من جوز الهند.

١ كوب من السكر

للتزيين

اختيارى اى مكسرات لوز او فول سودانى أو فستق

السيرب "الشربات"

١ كوب ونصف سكر

١ كوب ونصف ماء

نصف ليمونة

الطريقة

ضع السميد والبيكنج بودر والفانليا والسكر وجوز الهند معاً في وعاء وأخلطى جيداً.

أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً.

ضع إلى ما سبق الزبادى واخلط المزيج معاً.

تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من السمن وتضاف المكسرات على وجة البسبوسة اختيارى عملتها سادة وكانت برضوا تحفة جدا الغالى.

توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠.

تترك البسبوسة فى الفرن حتى الحصول على اللون الذهبي من الجوانب ثم تفتح شواية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبى على وجه الصينية.

تخرج من الفرن، وتصب بالسيرم ( الشربات) غطى الصينية واتركيها تبرد وتشرب كل الشربات وتقدم بالف هنا

نصائح

البسبوسة لا تعجن كثيرا لأن ذلك يجعلها تجف

عندما تدخل الفرن لا تتركيها الي ان يصبح لونها ذهبى عندما نجد الجوانب لونها ذهبى نفتح الشواية سريعا قبل ان تجف.

عندما تسقي البسبوسة بالشربات لابد ان تغطيها حتي تصبح طريه ولينة.

