عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

صدى البلد

  استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم  الثلاثاء في البنوك المصرية. 


ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار (البنك الأهلي المصري) ليسجل 49 جنيها للشراء، و 49.10 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر استقر ليسجل 49.03 جنيه للشراء ، و 49.13 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 48.95 جنيه للشراء ، و 49.05 جنيه للبيع.


وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار ليسجل 49.25 جنيه للشراء ، و 49.35 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 48.98 جنيه للشراء ، و49.07 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" ، في البنك الأهلي ليسجل 53.51 جنيه للشراء ، 53.71 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر استقر ليسجل 53.61 جنيه للشراء ، و53.78 للبيع.


وفي البنوك الخاصة ، استقر اليورو في البنك التجارى الدولي ليسجل 53.53 جنيه للشراء ، و53.70 جنيه للبيع .


وفي البنك المركزي المصري ، سجلت العملة الأوروبية 53.59 جنيه للشراء ، و53.70 جنيه للبيع.
وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فتراجع في البنك الأهلي ، ليسجل 62.75 جنيه للشراء، و62.96 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر، سجل الإسترليني 62.91 جنيه للشراء ، و 63.19 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 62.88 جنيه للشراء ، و 63.09 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 62.93 جنيه للشراء ، و63.08 جنيه للبيع.
عربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 13.05 جنيه للشراء ، و 13.09 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي سجل 13.35 جنيه للشراء ، و13.36 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي سجل 158.96 جنيه للشراء، و 159.86 جنيه للبيع.


وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في الاجتماع الاستثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.


ويعني قرار مرونة سعر الصرف، تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق "العرض والطلب" مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

ترشيحاتنا

الضاني بـ 480 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق اليوم

ليلة قاسية على كريستيانو.. ومدرب النصر السعودي يشيد بلاعبيه رغم توديع أبطال آسيا

إحباط ترويج صفقة مخدرات بـ 4 ملايين جنيه في سوهاج

ناقوس خطر.. متحور جديد لشلل الأطفال يضرب دولة عربية

فنون إسلامية.. مزاد عالمى يبيع مصحفا بشكل مزخرف ومضيء

زكاة الفطر.. كل ما تريد معرفته عنها وحكم إخراجها أول رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل| 10 صور تبرز أناقة مي عمر.. نعمة الأفوكاتو

أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

عباءة بيضاء.. ياسمين الخطيب بإطلالة رمضانية في البيت

فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ