هل تقرر تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟ .. التعليم تحسم الجدل بقرارات نهائية الآن

تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. شائعة أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد تداول خطابا رسميا صادراً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يفيد بـ تعديل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 بجميع المراحل الدراسية .

حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

حيث أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم اجراء أي تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 … اعرف تفاصيله النهائية

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيان رسمي ، تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المعتمد من وزير التربية والتعليم .

وجاءت تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 كما يلي :

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الاحصاء

إجازة عيد الاضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الاربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

كما اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" الدور الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب المكفوفين.

حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والطلاب المكفوفين، يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤ .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم عقد الي من امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، مشيرةً إلى أن اجازة عيد الاضحى تبدأ من يوم السبت الموافق ١٥ يونيو إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ ، على أن يتم استئناف الامتحانات من يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو إلى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢٤.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للمكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية



- الاربعاء 12 يونيو 2024 : التربية الوطنية



-اجازة عيد الاضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024



-السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية (الورقة الاولى)



- الاثنين 24 يونيو 2024 : اللغة العربية (الورقة الثانية)



- الأربعاء 26 يونيو : اللغة الاجنبية الأولى (الورقة الأولى )



- السبت 29 يونيو 2024 : اللغة الأجنبية الأولى ( الورقة الثانية)



-الاثنين 1 يوليو 2024 : الجغرافيا (الورقة الاولى)



- الاربعاء 3 يوليو 2024 : الجغرافيا ( الورقة الثانية)



- السبت 6 يوليو 2024 : الفلسفة - المنطق



- الاثنين 8 يوليو 2024 : اللغة الاجنبية الثانية (ورقة اولى) - اللغة الاجنبية الثانية (ورقة ثانية)



- الاربعاء 10 يوليو 2024 : علم النفس - علم الاجتماع



- السبت 13 يوليو 2024 : التاريخ (الورقة الاولى)



- الاثنين 15 يوليو 2024 : التاريخ (الورقة الثانية)



-الاربعاء 17 يوليو 2024: الاقتصاد



- السبت 20 يوليو 2024 : الاحصاء



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- الاثنين 10 يونيو : التربية الدينية - التربية الوطنية

- اجازة عيد الاضحى المبارك من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو

- السبت 22 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم اللغة العربية

-الاربعاء 26 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الانجليزية

- السبت 29 يونيو : مقاييس المفاهيم الكيمياء

- الاربعاء 3 يوليو : مقاييس المفاهيم الفيزياء

- السبت 6 يوليو : مقاييس المفاهيم الجيولوجيا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية

- الاربعاء 10 يوليو : مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية

- السبت 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الاجنبية الثانية + مقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية

-الاثنين 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

- الاربعاء 17 يوليو : مقاييس المفاهيم الاحياء + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة

- السبت 20 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

توفير مدة زمنية كافية لكل شعبة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لإتاحة الفرصة للمراجعة



وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2024، بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وشدد الدكتور رضا حجازي أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإمتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.