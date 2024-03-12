الزراعة: انطلاق موسم توريد بنجر السكر بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٦ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٥ الى ١١ مارس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، ٣ قوافل بيطرية مجانية، بنواحي مراكز العياط وناهيا، وكرداسة، لخدمة المربين، كما تم عقد ندوات ارشادية حول مرض حمى الثلاثة أيام، واسباب الضعف العام ونقص الفوسفور في الحيوانات، وتسمين العجول وتركيب العليقة المتوازنة، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة والتنبيه على صرف مستلزمات الإنتاج والاطمئنان على سير العمل وحل مشاكل المزارعين، كما تم أيضا حضور ندوة بعنوان: الاستفادة من المخلفات الزراعية في انتاج اعلاف للحيوان وغذاء للإنسان عن طريق تنميه فطر عيش الغراب المحاري في جمعية شبلنجه مركز بنها.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق والتعاون مع كلية الزراعة جامعة المنوفية قافلة زراعية بالباجور، حول عمليات الخدمة للعروة الصيفية لمحصول البطاطس وتقييم نبات الازولا كمصدر علفي جديد في المجترات، فضلا عن الممارسات الجيدة على محصول البطاطس، كما تم ازالة عدد (23) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، افتتاح موسم توريد بنجر السكر، كما تم متابعة سير العمل بالمصنع لاستلام البنجر من المزارعين وتسهيل عملية التوريد، كما تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم بسعر التكلفة، والخضروات الطازجة بسعر الجملة، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية، بمركز أجا لخدمة المربين بالمجان.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، عدد 6 قوافل بيطرية شاملة، بمراكز الزقازيق، كفر صقر، الابراهيمية، ديرب نجم، منيا القمح، الحسينية، وتم علاج الامراض الباطنية، التنفسية، الجراحية، التناسلية، وفحص السونار وولادة ورش وتجريع وترقيم وتسجيل اكثر من 8475 حيوان، وعمل عدة لقاءات ارشادية لزيادة الوعي لدى المربين، كما تم تحصين 253 الف و 10 جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام وترقيم 8790 حيوان، كما استقبلت مديرية الزراعة بالنوبارية، وفد علمي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز البحوث الزراعية، لتنظيم يوم عمل حقلي وزيارة ميدانية لمتابعة إحدى المبادرات والحملات القومية التي تمولها أكاديمية البحث العلمي في منطقه النوبارية.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، متابعة وفحص محصول القمح بزمام مركز المحمودية، حيث تم التأكيد على أهمية المرور الدوري على حقول المزارعين لمتابعة القمح والاطمئنان على عدم إصابته بالصدأ الأصفر، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة برج العرب الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحاصيل القمح البنجر وكوسة اللب بقرية الجويرة الغربانيات و فحص النباتات والتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة ،الري ، و المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصي بها بالمعدلات المناسبة.



وخلال هذا الاسبوع عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي شركات السكر لمناقشة إجراءات عمليات نقل وتوريد محصول بنجر السكر، وتم متابعة حصاد المحصول، والمرور على الزراعات الشتوية، كما تم عقد ندوة ارشادية حول محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية المحصول، وتم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، ومتابعة أعمال المكافحة الحقلية، وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعاً مع مديري الادارات، لمتابعة الاعمال، وتم المرور على زراعات القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لعرض ما تم انجازه من أعمال،، كما تم استقبال رئيس مركز البحوث الزراعية والذي زار مدينة سانت كاترين لاختيار المواقع التي تتلاءم مع مستهدفات مشروع انتاج تقاوي بنجر السكر بسانت كاترين، وتم تفقد الزراعات لدى بعض المزارعين، كما تم طرح اللحوم الحمراء، بمنفذ البيع بمديرية الزراعة لأهالي مدينة طور سيناء. بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، بزيارة ميدانية لمصنع السكر بقصر الباسل لتفقد انتظام العمل في توريد بنجر السكر بالمصنع ومناقشة المشاكل التي تواجه المزارعين في التوريد.



ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، ندوة إرشادية تحت عنوان (زراعة وإنتاج النخيل بالأراضي الجديدة) بحضور عدد من مهندسي البساتين ورؤساء أقسام البساتين بالإدارات الزراعية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، اجتماعا مع الأطباء البيطريين وجميع العاملين بالمديرية للتعرف على ما يعترضهم من مشاكل قد تعوق سير العمل والعمل على سرعة حلها وتذليل العقبات.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة