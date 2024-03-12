إحباط ترويج صفقة مخدرات بـ 4 ملايين جنيه في سوهاج

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش وسجائر مختلفة الأنواع بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض- عدد 33370 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4,050 مليون جنيه تقريبا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذاة إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .