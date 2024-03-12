ROG Zephyrus G16:وحش الالعاب بثوب أنيق. أول لابتوب للالعاب بشاشة OLED من ROG.

قامت شركة ROG بإطلاق جهازها المحمول الألعاب ROG Zephyrus G16 في حدث ضخم تم إقامته في دبي ، وهو جهاز يتميز بتصميم أنيق ومواصفات تقنية قوية وشاشة مذهلة من نوع OLED مدعوم بمعالج Intel الجديد intel core ultra 9

التصميم والأبعاد:

يأتي جهاز ROG Zephyrus G16 باللون الرمادي الأنيق، وهو مصنوع من سبائك الألومنيوم، ويخضع لعملية تشكيل دقيقة باستخدام تقنية CNC لتقليل الحجم الزائد وزيادة الصلابة. يبلغ سمك الجهاز 1.4 سم فقط، ويزن 1.8 كيلو ، مما يجعله سهل الحمل والتنقل. كما يتميز الجهاز بلمسة نهائية تعطيه مظهراً جذاباً ومميزاً.



الشاشة والرسومات (أول لابتوب بشاشة Nebula OLED)

يحتوي جهاز ROG Zephyrus G16 على شاشة قياس 16 بوصة بدقة 2.5K (2560 x 1600 بكسل)، ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ومعدل تحديث 240 هرتز، وزمن استجابة 0.2 مللي ثانية. الشاشة من نوع OLED التي توفر ألواناً زاهية وتبايناً عالياً، و تقنية G-SYNC من Nvidia التي تضمن تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع. كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision التي تحسن من جودة الصورة وتجعلها أكثر حيوية وواقعية. وتحمل الشاشة شهادة ROG Nebula Display، وهي علامة تدل على أنها من أفضل الشاشات المخصصة للألعاب في السوق. وتغطي الشاشة 100% من مساحة الألوان DCI-P3، وتحصل على تصديق Pantone لدقة الألوان.



المواصفات التقنية والأداء

يعمل جهاز ROG Zephyrus G16 بنظام التشغيل Windows 11 ، ويحتوي على معالج Intel Core Ultra 9 185H بسرعة تصل إلى 5.0 جيجاهرتز مدعوم بـ intel AI Boost يضمن بقاء العمل لأطول فترة ويقلل من استهلاك البطارية ليمنحك بطارية مستدامة ، وذاكرة عشوائية بسعة 32 جيجابايت، وقرص تخزين صلب بسعة 2 تيرابايت من نوع PCIe 4.0 NVMe M.2. ويتمتع الجهاز بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU بقوة 115 وات، والتي تدعم تقنيات مثل Ray Tracing و DISS 3.0 وAdvanced Optimus. ويمكن للجهاز تشغيل أحدث الألعاب بسلاسة وبدقة عالية، وكذلك تنفيذ المهام المتعلقة بالإبداع والتصميم والتعلم الآلي.



التبريد والصوت

يستخدم جهاز ROG Zephyrus G16 نظام تبريد ذكي من ROG، وهو عبارة عن مجموعة من المكونات المصممة خصيصاً للجهاز، والتي تحسن من الأداء وتضمن بقاء الجهاز بارداً وهادئاً. ويتضمن النظام مراوح من الجيل الثاني من نوع Arc Flow Fans، والتي تزيد من تدفق الهواء بنسبة 11%، وفتحات هواء معاد تصميمها لزيادة الكفاءة. كما يتضمن النظام مادة حرارية سائلة من المعدن، وهي مادة عالية الأداء تنقل الحرارة بين المعالج والمبرد. ويمكن للجهاز العمل بصمت تام في الأوضاع الخفيفة، بفضل تقنية 0db Ambient Cooling. ويحتوي الجهاز على مكبرات صوت محسنة، والتي تزيد من حجم الصوت بنسبة 47%، وتنتج أصواتاً واضحة وحية، بفضل تردد Bass المنخفض الذي يصل إلى 100 هرتز.



المحتويات والاتصال

يأتي جهاز ROG Zephyrus G16 مع علبة تحتوي على الجهاز نفسه، ومحول طاقة بقوة 240 وات، و محول طاقة صغير من نوع USB Type-C بقوة 100 وات و دليل المستخدم، بطاقة الضمان. ويدعم الجهاز الشحن عبر منفذ USB Type-C، مما يمكنك من شحنه بسهولة من أي مصدر طاقة متوافق. ويحتوي الجهاز على مجموعة غنية من خيارات الاتصال، بما في ذلك منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، منفذ Ethernet، ومنفذين USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، وقارئ بطاقات microSD، ومقبس صوتي مشترك. كما يدعم الجهاز الاتصال اللاسلكي عبر Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2.

الضمان المثالي و خدمة ما بعد البيع:

يتوفر الجهاز في مصر بضمان ASUS المثالي و الذي يغطي عيوب الصناعه كالمعتاد و لكن ما يجعله مثالي إنه يغطي أيضا عيوب الاستخدام. إذا قمت باساءة استخدام الجهاز أو تعرض لأي كسر او حرق كهربائي أو سائل ف ASUS هنا للمساعدة بدون تحمل أي تكاليف من جهة العميل.

الخلاصة:

يعتبر جهاز ROG Zephyrus G16 من أفضل الأجهزة المحمولة للألعاب في السوق، وهو يجمع بين الأداء والدقة والجمال في تصميم رائع ومبتكر. ويوفر الجهاز وزن خفيف و خامات قوية في جسم نحيف للغاية و ضمان ممتاز .

التوافر:

يتوفر الجهاز في السوق المصري بأعلى إمكانيات و يمكنك الحصول على نسختك من هذا الجهاز الرائع اليوم من خلال المتجر الالكتروني الرسمي الخاص ب ASUS أو من خلال الموزعين المعتمدين الموجودين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن الجهاز و أماكن الشراء من خلال موقع ROG من هنا : https://bit.ly/3TnOS1Z



Yahoo Mail: Search, Organize, Conquer

IMG-20240312-WA0021

IMG-20240312-WA0023

IMG-20240312-WA0022

IMG-20240312-WA0026

IMG-20240312-WA0025