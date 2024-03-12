بمميزات عديدة.. فرص عمل جديدة للشباب| تفاصيل

يسعي كثير من الشباب للبحث عن فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأن تكون أيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون للحصول علي فرص فى سوق العمل.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص وهي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في إحدى الشركات المعروفة بتقديم رواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة ما يلي :-

- اخصائي مشتريات أجنبية، يقوم بالمهام الآتية:

- إدارة علاقات الموردين، التي تضمن تسليم البنود والمواد المطلوبة في الوقت المناسب والدقيق.

- التواصل مع الموردين للحصول على المستندات المطلوبة لشروط التخليص والشحن.

- مسؤول عن إعداد ومعالجة طلبات الشراء وفق سياسات وإجراءات الشركة.

- التفاوض على أفضل حزمة شراء من حيث السعر والمدة والتسليم والخدمة مع الموردين الحاليين والجدد.

- التفاعل مع الموردين يوميا لحل مشاكل المعاملات وجمع المعلومات المهمة عن الفواتير ومعلومات التتبع.

- توصية للموردين الجدد إذا لزم الأمر.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة:-

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس في إدارة الإمدادات أو درجة ذات صلة.

- أن يكون لديه خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- أن يكون لديه مستوى ممتاز للغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- مهارات الإبلاغ.

- الدافع الذاتي.

- موجه نحو التفاصيل.

- مهارات التواصل.

- ممتاز لمكتب excel وMS.

- العمل بالقاهرة في شبرا.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

يحصل المقبولين في الوظائف على المزايا الآتية:

- حزمة جذابة من الرواتب.

- ساعات العمل 9 ساعات

- 2 يوم عطلة.

- التأمين الطبي والتأمين الاجتماعي.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر

تأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.