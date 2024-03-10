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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5500 جنيه| فرص عمل جديدة للشباب.. الحق قدم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت ووظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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4 آلاف جنيه .. فرص عمل لن تعوض للشباب | تفاصيل

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وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة توصيل طعام برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة  ما يلي :-

- الحاجة إلى مناديب بيع و تسويق

- سيكون مكان العمل: مدينة نصر / مصر الجديدة

متطلبات وشروط فرص عمل الشباب والرياضة 

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي:-

- يمكن التقديم على الوظائف للحاصلين مؤهل عالي

- كما يتم قبول للخريجين والطلبة

- يشترط أن يكون الحد الاقصى للسن 29 سنة·

- ذكور واناث·

- خبرة و بدون خبرة

- امتلاك مهارة البيع و التسويق للمنتجات

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الراتب أساسي 4000 جنيه + عمولات تصل إلى5500 أو اكثر

- عدد يوم إجازة في الأسبوع·

- ساعات العمل من 10 صباحا إلى 6 مساءا 

-كما يوجد بدل مواصلات

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

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وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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