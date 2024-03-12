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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

14 قرص ترامادول.. نتائج التحقيقات في واقعة القبض على اليوتيوبر أكرم سلام

صدى البلد

كشفت التحقيقات، في واقعة اتهام اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالاعتداء على سيدة وإصابتها في المقطم، بسبب خلافات على أرباح فيديوهات اليوتيوب، عن مفاجآت غير متوقعة.

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وتبين من التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق، في القضية التي حملت رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، والمتهم فيها اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي على سيدة بمنطقة المقطم، أن السلاح المضبوط صالح للاستخدام ووجود أقراص مخدرة مع المتهمين.

وفتحت نيابة جنوب القاهرة الكلية ونيابة الخليفة والمقطم الجزئية المحضر يوم 17/2/2024 حيث كشف تقرير مصلحة الأدلة الجنائية رقم 2920 /2024 الخاص باليوتيوبر أكرم سلام في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم والثابت به أن نتيجة التقرير للسلاح الناري الخرطوش المضبوط يدوي التعمير والتفريخ بماسورة واحدة غير مشخشنة عیار 12 کامل وسليم وصالح للاستعمال بالطلقات الواردة بالفحص، كما أن كلًا منها تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 ومنها السلاح الوارد للفحص بذات القضية وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال تم استهلاك طلقتين في الفحص ومعاد طلقة واحده بالحرز.

وتابع تقرير المعمل الكيماوي، أن الحرز عبارة عن مظروف أبيض اللون بداخله  14 قرصا أبيض اللون بداخل اغلفتهم المعدنية الطبية ثبت أن الأقراص للترامادول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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14 قرص ترامادول.. نتائج التحقيقات في واقعة القبض على اليوتيوبر أكرم سلام


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