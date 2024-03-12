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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختلاس بالملايين.. ننشر أقوال مالك شركة العبد للأجهزة الكهربائية

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة الجيزة الكلية، مندوب مبيعات بشركة العبد للأجهزة الكهربائية لاتهامه باختلاس أموال الشركة واستمعت النيابة الى أقوال مالك الشركة. 

نص أقوال مالك الشركة: 

س: ما هي كيفية ادائك لمبلغ 2.2 مليون جنيه بالزيادة عن المديونية واجبة الأداء عليك في الشركة في غضون عامي ۲۰۲۱ ، ۲۰۲۲ ؟
ج: أنا أصلا المفروض معليش مديونية زي ما هما بيقولوا، أنا ليا عندهم ٣,٨٣٤,٢٠٠ مليون جنيه، عبارة عن ١,٥٧٤,٤٨٦ مليون جنيه اللي بيقول إني مديون بيهم بالإضافة لمبلغ
۲,۲۵۹,۷۱ مليون جنيه يعني اجمالي ٣,٨٣٤,۲۰۰ مليون جنيه.


س: هل من المعتاد أداء أي مبالغ تحت حساب تعاملاتك من الشركة ؟
ج: لا ، انا طريقة شغلي معاهم إني شغال بنظام الائتمان يعني مثلا باخد منهم بضاعة بمليون جنيه و ابيعها و اديهم فلوسها بعد ما ابيع و هكذا لكن مش بسيب فلوس تحت الحساب.


س وما هو تحديدا المبلغ الذي قام المتهم ماهر محمد توفيق حلاوة بالاستيلاء عليه منك ؟
ج: ٣,٨٣٤,٢٠٠ مليون جنيه.


س: وما هي كيفية استيلائه عليه؟
ج: عن طريق ايداعات البنوك و ايصالات ، يعني مثلا بديله مليون جنية يوردها يديني إيصال مزور یورد ۸۰۰ ألف وياخد ۲۰۰ ألف لنفسه، وهكذا بالنسبة لايداعات البنك يعني مثلا بحط فلوس في البنك في حساب شركة العبد و بعد كدة بديلة صورة إيصال الإيداع و المفروض يبعته للشركة لكن هو كان بيحصل كاش من ناس تانية برة تجار ويروح للشركة يقول إنه إيصال.

س:  هل من المفترض سداد المديونية اول بأول اثناء عملك بنظام الائتمان المتعامل به مع شركة العبد ؟
ج: لا ساعات كان بيبقى السوق وحش فبنعدي فترة الشهرين المسموح بيها فبترحل المديونيات ورا بعضها.


س: ومن اين اتي فارق المبلغ المدعى استحقاقه لك ٣,٨٣٤,٢۰۰ مليون جنيه إذن؟
ج/ دي فروق تحصيل المبالغ اللي كنت بودعها في البنك و ايصالات استلام النقدية اللي كان بستلمها واحد اسمه ماهر والمفروض يوردها للشركة ، فكان بيسدد جزء منها وليكن اللي حصل في يوم
۲۰٢٢/١٠/١٤ استلم ۱,۱۹۰,۰۰۰ مليون جنيه تم توريده في حساب الشركة مليون جنية فقط
س: بناء على اقوالك يكون المبلغ الذي قام المتهم باختلاسة هو لصالح الشركة وليس لصالحك؟
ج: لا لان انا مؤخرا مبقتش شغال بنظام الائتمان كنت بتعامل عن طريق اني بدفع الفلوس الأول وبعدين اخد بضاعة ، فكنت مثلا زي ما قولت اللي حصل في يوم ۲۰۲۲/۱۰/۱٤ استلم ماهر مبلغ ۱,۱۹۰,۰۰۰ مليون جنيه وورد في حساب الشركة مليون جنيه فقط و جابولي بضاعه ب
۸۱۰ آلاف جنيه، لحد ما راجعت حساباتي و اكتشفت إني ليا عندهم مبلغ ٣,٨٣٤,٢٠٠ مليون جنيه.
س: وما الذي دعاك لاستلام بضاعة اقل من قيمتها حينها إذن؟
ج: كان بيقولي ان مفيش بضاعة و انه هيبقى يجيبها بعدين.


س: ما قولك فيما هو ثابت بتقرير الكسب الغير المشروع من ان اجمالي ما نسب للمتهم ماهر محمد توفيق حلاوة اختلاسه اخذا بالايصالات المسلمة منه في التحقيقات ۷,۷۱۹,۷۰۰ مليون
جنية في حين انك ادعيت ان ما استولى عليه المتهم هو مبلغ ٣,٨٣٤,٢۰۰ مليون جنيه؟
ج: أنا معرفش هما حسبوها ازاي بس انا اللي ليا بناء على حسابات شركتي هو مبلغ
٣,٨٣٤,٢٠٠ مليون جنيه لكن بقيت المبلغ دا مش بتاعي.
س: منذ متى بدأت العمل مع شركة العبد بنظام السداد المقدم؟
ج: من عام ۲۰۲۱.
س: وما سندك في ذلك؟
ج: فواتير المشتريات اللي مقدماها شركة العبد لما روحنا الكسب الغير مشروع هما مقدمنها بنفسهم.

الجيزة المحامي العام نيابة الجيزة الكلية نيابة الجيزة مندوب مبيعات مالك شركة

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