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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر شهادة تاجر في واقعة اختلاس أموال شركة العبد الشهيرة للأجهزة الكهربائية

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة الجيزة الكلية، مندوب مبيعات بشركة العبد للأجهزة الكهربائية لاتهامه باختلاس أموال الشركة واستمعت النيابة الى أقوال تاجر أجهزة كهربائية قام بتوريد الأموال للمتهم والتي تم اختلاسها.

نص أقوال الشاهد 

شهد أن المتهم بصفته مندوب تحصيل شركة العبد للأجهزة الكهربائية تسلم منه مبالغ مالية وذلك لإيداعها بجهة عمله وفاءً بما استحق عليه من مديونية نتاج تعاملاته مع الشركة، فاستأثر المتهم بمبالغ مالية وصل إجماليها مبلغاً مقداره ٣,٨٣٤,٢٠٠ جنيه (ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وثلاثين ألفاً ومائتا جنيه)"، موضحاً أن مبلغاً مقداره ١٥٧٤٤٨٦,٤٥ جنيه (مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفاً وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاً
وخمسة وأربعين قرشاً) كان وفاءً بالمديونية المستحقة عليه للشركة محل عمل المتهم، ومبلغاً مقداره ٢٢٥٩٧١٤
جنيه (مليونان ومائتان وتسعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر جنيهاً) كان دفع مقدمة رغبة منه في الحصول على بضائع بذات القيمة من الشركة المار بيانها.

وإثر ذلك حرر المتهم لعدد ٣٦ إيصال استلام نقدية" وأثبت بها استلامه للمبالغ المالية مارة البيان، فاتضح له قيام المتهم باصطناعها على غرار الصحيح منها محتجاً بها في مواجهته، وكذا محتجاً "بسبع مصادقات حسابية" في مواجهة الشركة جهة عمله ذيلها بتوقيعات نسبها زوراً له بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة اعتماده لصحة المديونية الثابتة بها والمستحقة عليه لدى الشركة، مما مكنه من الاستيلاء  على تلك المبالغ المالية. 

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