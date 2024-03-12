الصحف الكويتية|مجلس الوزراء : كشف أي قضية فساد يتم ضبطها.. اتصال بين السيسي ومشعل الأحمد.. شكري يحذر من تداعيات توسع الصراع فى المنطقة

وزيرة الهجرة : تجديد الجوازات لعام و3 أشهر بدلاً من سنة لمن انتهت صلاحية رقمهم القومي للمصريين بالكويت

الهلال الأحمر المصري: دخول 140 شاحنة مساعدات و6 شاحنات وقود إلى قطاع غزة في أول أيام رمضان

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 82.38 دولار

فقدان الجنسية الكويتية لـ 9 أشخاص.. وسحبها من 30 شخصاً خلال أسبوع

"الأرصاد": طقس دافئ نهاراً ومائل للبرودة ليلاً.. و"العظمى": 25



تناولت صحف الكويت مستجدات الكارثة الإنسانية والحرب في غزة خلال شهر خامس من الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، تلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وشكر الأمير الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأوردت الانباء، حذر وزير الخارجية سامح شكري، من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، أمس، وفد غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، والذي يعتزم زيارة العاصمة الأميركية واشنطن خلال شهر مارس الجاري.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص على استعراض أبرز التطورات في العلاقات المصرية ـ الأميركية، وما تشهده المرحلة الحالية من تشاور وتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية وأبرزها سبل التعامل مع الأزمة في غزة وتداعياتها.

وأوضح السفير أبوزيد أن وزير الخارجية تناول الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددا على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف ذا الأولوية القصوى.

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أنه تقرر مد المهلة الخاصة ببطاقات الرقم القومي وجواز السفر إلى سنة و3 أشهر للمصريين في الكويت فقط بدلا من سنة، مشددة في لقاء خاص مع «الأنباء» على ان هذا استثناء للجالية المصرية فقط بالكويت بناء على طلبهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، انه بعد أن تلقت الوزارة عددا من الاستغاثات للجالية المصرية بالكويت بشأن انتهاء صلاحية الرقم القومي الخاص بهم، وفي ظل التعليمات التي تقضي بالسماح بتجديد جوازات السفر لمدة عام للمواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتعارض ذلك مع قواعد استخراج الإقامة الخاصة بهم بدولة الكويت الشقيقة، فقد قامت وزارة الهجرة باستطلاع رأي وزارة الداخلية بشأن الالتماسات التي تقدم بها المواطنين المصريين في دولة الكويت الشقيقة، ومدى الاستجابة لها.



من ناحية أخرى، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.22 دولار ليبلغ 82.38 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 83.60 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتبلغ 82.21 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات لتبلغ 77.93دولار.

وأوردت الصحيفة، توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة . ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 14 درجة مئوية.

وأصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارات بفقدان الجنسية الكويتية لـ 9 أشخاص جاء فيه:

ذكرت صحيفة الوطن الكويتية، قال محمد رضوان نائب رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن 140 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة إمس الإثنين، أول أيام شهر رمضان، وتسلمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف في بيان أن "80 شاحنة دخلت عبر معبر كرم أبو سالم و60 شاحنة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى 6 شاحنات وقود عبر معبر رفح".

وتابع أن 40 مصابا يرافقهم 28 من أقاربهم عبروا المعبر من غزة إلى الجانب المصري، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، كما عبرت دفعة من الأجانب ومزدوجي الجنسية المعبر أيضا إلى الجانب المصري.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، هشام عدوان، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن 28 شاحنة للتجار تحمل الخضروات واللحوم المجمدة والسكر دخلت أيضا إلى القطاع اليوم.

ووفق ما ذكرت صحيفة الوطن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك استقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان مساء أمس الإثنين جموع المهنئين بهذا الشهر الفضيل من مواطنين ومقيمين.



وقد جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة والمودة وروح الاخاء متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



قالت صحيفة القبس، اعتمد مجلس الوزراء قرارات جديدة صادرة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، بفقدان الجنسية من تسعة أشخاص (6 رجال و3 نساء، بينهن أمريكية).

وكانت لجنة تحقيق الجنسية اتخذت قرارات منذ أيام بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية، وبعضهم يقضي عقوبة السجن حالياً. وبلغ إجمالي المسحوبة منهم الجنسية الكويتية أكثر من 30 شخصاً خلال أسبوع (من 4 - 11 مارس الجاري).

وكشف مصدر حكومي عن اجتماعات متواصلة لكشف المزورين والحاصلين على الجنسية بلا وجه حق وبمخالفة القوانين، مشيرا إلى تبعات لبعض قرارات سحب الجناسي يتم حصرها حالياً، وسيتخذ قرار بشأنها فور رفعها من قبل اللجنة.

وأبلغ المصدر القبس أن قرارات سحب الجنسية مستمرة، وهناك دفعات سترفعها اللجنة إلى مجلس الوزراء بعد دراسة الملفات، مشدداً على توجيهات عليا بعدم التهاون مع المزورين ومحاصرتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ومن جانب آخر، كشف المصدر أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه أمس برئاسة الشيخ د.محمد الصباح تسكين مجالس الإدارات في الهيئات الحكومية.

وأوضح المصدر أن تسكين مجالس الإدارات والمناصب القيادية أولوية لتسريع إنجاز الأعمال والمشاريع.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء وجه الوزراء بكشف أي قضية فساد يتم ضبطها «حتى وإن لم تكتمل»، وإعلان تفاصيلها للشارع الكويتي، وذلك لتكريس الشفافية ولاطلاع المواطنين على مجريات الأمور.

وقال المصدر: «من القضايا التي سيتم قريباً الإعلان عنها هي الشهادات المزورة الصادرة منذ سنة 2000 والتي تفحص حالياً، وسيتم الكشف عن جميع التفاصيل».