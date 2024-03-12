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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمساعدة الفلسطينين..

من بينهم مصر.. الأردن تنفذ 5 إنزالات جوية بغزة بمشاركة 3 دول

إنزال جوي
إنزال جوي

اعلنت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي اليوم الثلاثاء، تنفيذ 5 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة.

وبحسب وسائل إعلام اردنية؛ فقد استهدفت الإنزالات عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب على القطاع.

وبينت القوات المسلحة الأردنية ان  طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى طائرة تابعة لمصر ، وأخرى تابعة لمملكة بلجيكا شاركوا في عملية الإنزال .

وشددت القوات المسلحة الأردنية علي استمرارها بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

ويأتي ذلك ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، ودعماً لصمود الأشقاء في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين أول العام الماضي.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 40 إنزالاً جوياً أردنياً، و49 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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