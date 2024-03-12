إعفاء الخليجيين من تأشيرة الشنغن لدخول بلدان أوروبا قريبا

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، عن سعي المجلس بشكل جدي إلى إعفاء المواطنين الخليجيين من "تأشيرة الشنغن" لدخول بلدان أوروبا خلال الفترة المقبلة.

ودعا خلال لقاء مع برنامج "مخيال رمضان" على "قناة السعودية"، بلدان أوروبا إلى السير على خطى المملكة المتحدة في منح المواطنين الخليجيين هذا الإعفاء.

وطالب "البديوي"، بحتمية حدوث هذا الأمر بالتأكيد على إيجابية تواجد المواطنين الخليجيين في أوروبا سواء على مستوى مجالات الصحة والتعليم والمشتريات والتبادل التجاري وغيرها، لذا فإن البلدان الست الخليجية تستحق هذا الأمر، مبدياً تعجبه من عدم إقراره حتى الآن.

وأشار إلى أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بروكسل لحسم هذا الملف.

وكان وزراء الخارجية الأوروبيون تبنوا تعديلاً يتيح للراغبين في طلب تأشيرة زيارة دول فضاء شنغن القيام بذلك عبر منصة إلكترونية.