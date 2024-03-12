عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي حي الأسمرات

صدى البلد

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بمشاركة جامعات الإقليم ( القاهرة ، عين شمس ، الأزهر ،بنها ) قافلة طبية تنموية متكاملة هي الثالثة بالمركز الطبي 1 بحي الاسمرات في إطار مجهودات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لإطلاق القوافل الطبية التنموية المتكاملة للمناطق الأكثر احتياجا.


وجاءت القافلة بهدف تنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الرعاية الصحية والثقافية وتحسين الحياة المعيشية لكل المصريين، وتم تنظيم القافلة تحت رعاية محافظ القاهرة خالد عبد العال، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومشاركتها في التنظيم من قبل فريق المتطوعين بها وبحث الحالات الإنسانية وحالات التمكين الاقتصادي إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية للتوعية مثل بهية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المجلس القومي للطفولة والأمومة.


وقدمت القافلة خدمات طبية وثقافية وتوعوية وفنية وشاركت جامعة حلوان بالتخصصات الطبية (جلدية ،عظام ،اطفال ،باطنة ،جراحة) من الأطباء بمستشفي الجامعة إلى جانب مشاركة كلية الصيدلة بتوفير الأدوية وصرف العلاج إلى جانب عمل حملات توعوية عن أضرار السمنة والتدخين، وأيضا وشاركت كلية التربية الرياضية بنات بعمل الأنشطة والتمارين الرياضية للأطفال للتوعية بأهمية الرياضة، بالإضافة إلى مشاركة كلية علوم التغذية بأهمية التغذية الصحيحة للاطفال والكبار.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

قرعة الكونفدرالية تعلن موعد مباراة الزمالك المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد محمد عبلة.. كاتبة جنوب أفريقية تتنازل عن وسام جوته الألماني.. تفاصيل

رضا حجازي يتفقد ديوان وزارة التعليم.. ويقدم التهنئة للعاملين بحلول شهر رمضان

بالحمص والعدس.. طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية

تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 70 مليون جنيه

خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الإمارات في وفاة الشيخ صقر بن راشد

سعر المتر 8500 جنيه|حجز شقق الإسكان المتميز كاملة التشطيب بمقدم 60 ألف.. تعرف على موعد الاستلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات واسعة في هولندا لزيارة الرئيس الإسرائيلي متحفًا للهولوكوست

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

الكحة الشديدة.. انتبه من الصيام في هذه الحالة

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ