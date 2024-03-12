جامعة حلوان تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي حي الأسمرات

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بمشاركة جامعات الإقليم ( القاهرة ، عين شمس ، الأزهر ،بنها ) قافلة طبية تنموية متكاملة هي الثالثة بالمركز الطبي 1 بحي الاسمرات في إطار مجهودات تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لإطلاق القوافل الطبية التنموية المتكاملة للمناطق الأكثر احتياجا.



وجاءت القافلة بهدف تنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الرعاية الصحية والثقافية وتحسين الحياة المعيشية لكل المصريين، وتم تنظيم القافلة تحت رعاية محافظ القاهرة خالد عبد العال، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومشاركتها في التنظيم من قبل فريق المتطوعين بها وبحث الحالات الإنسانية وحالات التمكين الاقتصادي إلى جانب مشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية للتوعية مثل بهية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المجلس القومي للطفولة والأمومة.



وقدمت القافلة خدمات طبية وثقافية وتوعوية وفنية وشاركت جامعة حلوان بالتخصصات الطبية (جلدية ،عظام ،اطفال ،باطنة ،جراحة) من الأطباء بمستشفي الجامعة إلى جانب مشاركة كلية الصيدلة بتوفير الأدوية وصرف العلاج إلى جانب عمل حملات توعوية عن أضرار السمنة والتدخين، وأيضا وشاركت كلية التربية الرياضية بنات بعمل الأنشطة والتمارين الرياضية للأطفال للتوعية بأهمية الرياضة، بالإضافة إلى مشاركة كلية علوم التغذية بأهمية التغذية الصحيحة للاطفال والكبار.

