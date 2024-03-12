قرار جمهوري بتعديل مساحة مدينة قنا الجديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 69 لسنة 2024 بتعديل مساحة مدينة قنا الجديدة، المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2000 لتصبح بمساحة 19039.4 فدان تقريبا وهو ما يعادل 79 مليونا و981 ألفا و341 مترا مربعا.



نشر القرار في الجريدة الرسمية.

