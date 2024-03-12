إبراهيم فابق يطلب الدعاء لـ أحمد رفعت

طلب الإعلامي إبراهيم فايق من جامهير الكرة المصرية الدعاء لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر، بعد تعرضه لأزمة صحيه في مباراة فريقه الأخيرة.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي على إكس: "ادعى لأحمد رفعت في هذه الساعة لعلها تكون ساعة استجابة.. ربنا يشفيه ويعافيه ويرده سالم غانم معافى".



أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عدة اتصالات؛ للاطمئنان علي حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعرضه لحالة إغماء، وأزمة قلبية كما شخصها الأطباء، وذلك أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري الممتاز.

ووجه صبحي اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت آخر الأنباء إلي تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.