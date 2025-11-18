وسط أجواء مليئة بالبهجة والمرح.. انطلاق احتفالية مجلة علاء الدين بيوم الطفولة

انطلقت صباح اليوم "الثلاثاء" احتفالية مجلة علاء الدين، أحد إصدارات مؤسسة الأهرام، بمناسبة يوم الطفولة، داخل قاعة نجيب محفوظ بالمؤسسة، وسط أجواء مبهجة ومليئة بالضحك والحماس.

ويشهد الحفل مشاركة واسعة من طلاب المدارس ودور الأيتام وقراء المجلة، بالإضافة إلى أطفال ذوي الهمم، في إطار حرص المجلة على إشراك جميع الأطفال في فعالياتها المتميزة.

افتتح الحفل الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير المجلة، بكلمة رحّب فيها بالأطفال، وأكد الدور المستمر لمجلة علاء الدين في تقديم البهجة والمعرفة للصغار، مشيرًا إلى أن يوم الطفولة يمثل مناسبة مميزة للاحتفاء بروح الأطفال وإبراز مواهبهم وتنمية خيالهم.

ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة متنوعة من العروض الفنية والترفيهية التي أضفت أجواء من المرح والدهشة، منها شوّ المهرج ميشو، وعرض الساحر، وفقرة الأراجوز للفنانة جيهان محمد والمُلاغي حمدي مجدي، بالإضافة إلى عروض فرقة كروكي لعرائس الماريونت ومسرحية خيال الظل، وفقرات غنائية قدمتها سلمى.

كما يشهد الحفل فقرة تكريم لعدد من الشخصيات البارزة في مجال النشر والمجلات الثقافية، منهم: الدكتورة شهير خليل رئيس تحرير مجلة سمير، ونجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى، والدكتورة هدى حميد رئيس تحرير مجلة الفردوس، والكاتب الكبير أحمد زحام، وهويدا حافظ رئيس تحرير مجلة فارس، والكاتبان المبدعان محمد ناصف ووليد كمال، وولاء محمد مدير الحديقة الثقافية.

تأتي هذه الاحتفالية بتنظيم مجلة علاء الدين بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل والحديقة الثقافية، لتمنح الأطفال مساحة للمرح والتفاعل وإطلاق قدراتهم الإبداعية، بما يعكس حرص المجلة الدائم على تقديم فعاليات متكاملة تجمع بين الفرح والمعرفة.